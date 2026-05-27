УАЗ показал официальные изображения салона обновленного «Патриота»

Ульяновский автомобильный завод рассекретил салон обновленного внедорожника УАЗ «Патриот». Согласно предварительным данным, в моторную гамму войдут 150-сильный бензиновый мотор объемом 2,7 л и 136-сильный двухлитровый дизель.

Соответствующее видео опубликовано на личной странице директора УАЗа Ильнура Сахабиева в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом появилось официальное подтверждение, что рестайлинг принесет «Патриоту» новый руль с утолщенным ободом, а центральный тоннель будет переработан, как и передняя панель.

Предусмотрены встроенный тачскрин «мультимедийки» и шайба блока управления системой 4х4. Второй ряд сидений начнет обогреваться, пассажиры заднего дивана могут рассчитывать на розетку и USB-порты для зарядки смартфона.

Еще в кадр попала 6-скоростая механическая коробка передач. Ожидается, что внедорожник получит две версии, предназначенные для разных моторов. «Шестиступки» поспособствуют лучшей динамике и снижению расхода топлива.

Помимо всего прочего, в ролике засветился и экстерьер новинки. Одним из наиболее ярких акцентов считается светодиодная оптика.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл подробности о тестах обновленного «Патриота». Его премьера назначена на конец лета 2026 года.