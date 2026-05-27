Легендарную автомобильную марку возродили спустя почти 100 лет

На рынок внезапно вернулся легендарный итальянский бренд Itala, существовавший с 1903-го по 1934 год. С таким шильдиком наладят производство перелицованных китайских кроссоверов GAC.

Как сообщает ресурс Carscoops, по заказу DR Automobiles Groupe жизнь в именитую итальянскую марку вдохнет ателье Italdesign. Первенцем новой линейки стал компактный кроссовер Itala 35, представляющий собой глубоко переработанный GAC Trumpchi GS3. Дебют «тридцать пятого» состоялся в Национальном автомобильном музее Турина в начале мая.

Дизайнеры пересмотрели спойлер, капот, крышку багажника и бамперы. От «поднебесного» донора унаследована основная светотехника, но ее вписали в свежий стиль. Финальные габариты составили 4410х1850х1600 мм при колесной базе 2650 мм.

Техническая начинка полностью скопирована у GS3. За движение отвечает 170-сильный турбомотор объемом 1,5 л, передачи переключает 7-скоростной преселектив с парой сцеплений. Из первой «сотни» SUV выезжает за 7,5 секунды. В смешанном цикле расходуется 6,8 л топлива на 100 км.

Остается сказать, что старт продаж новинки в Италии запланирован на осень. В будущем модельный ряд расширится за счет Itala 56 и Itala 61.

