Легендарную автомобильную марку возродили спустя почти 100 лет

Она займется выпуском кроссоверов

На рынок внезапно вернулся легендарный итальянский бренд Itala, существовавший с 1903-го по 1934 год. С таким шильдиком наладят производство перелицованных китайских кроссоверов GAC.

Анатолий Белецкий

Как сообщает ресурс Carscoops, по заказу DR Automobiles Groupe жизнь в именитую итальянскую марку вдохнет ателье Italdesign. Первенцем новой линейки стал компактный кроссовер Itala 35, представляющий собой глубоко переработанный GAC Trumpchi GS3. Дебют «тридцать пятого» состоялся в Национальном автомобильном музее Турина в начале мая.

Дизайнеры пересмотрели спойлер, капот, крышку багажника и бамперы. От «поднебесного» донора унаследована основная светотехника, но ее вписали в свежий стиль. Финальные габариты составили 4410х1850х1600 мм при колесной базе 2650 мм.

Техническая начинка полностью скопирована у GS3. За движение отвечает 170-сильный турбомотор объемом 1,5 л, передачи переключает 7-скоростной преселектив с парой сцеплений. Из первой «сотни» SUV выезжает за 7,5 секунды. В смешанном цикле расходуется 6,8 л топлива на 100 км.

Остается сказать, что старт продаж новинки в Италии запланирован на осень. В будущем модельный ряд расширится за счет Itala 56 и Itala 61.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что кроссовер GAC GS3 покинул российский рынок.

