В России выпустили почти четверть миллиона легковушек в 2026 году

За первые четыре месяца текущего года в нашей стране собрали 249 тыс. легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, производство удалось слегка нарастить. Речь идет о прибавке на 1,1%.

Об этом сообщил Росстат. В то же время в ведомстве уточнили, что в середине весны 2026-го темпы выпуска легковушек просели в годовом выражении на пару процентов. В апреле с отечественных конвейеров сошло 68,4 тыс. штук.

С января по апрель стены российских заводов покинули 37,9 тыс. грузовиков. Если проводить параллель с прошлым годом, сегмент пребывает в минусе на 23,5%. Судя по апрельским результатам, просадка составила 4,8%, то есть у нас наштамповали 12,4 тыс. большегрузов.

Напомним, в середине весны в Санкт-Петербурге удалось изготовить первый тестовый автомобиль нового российского бренда Jeland: в Шушарах выпустили компактный кроссовер с индексом J6. Также было запущено производство моторов, которые должны получить как минимум легковушки Jeland и Tenet.

