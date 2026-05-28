Aurus покажет две версии обновленного Senat на ПМЭФ-2026

Это удалось выяснить «Российской газете» в беседе с пресс-службой бренда. Оказалось, что флагманский седан прошел через глубокую модернизацию, коснувшуюся как внешнего облика, так и оформления внутреннего содержания.
Архитектура экстерьера осталась традиционной, но в то же время силуэт автомобиля обогатился броскими деталями. Салону достались свежие цифровые и электронные решения. Конструктивные изменения повысили эффективность тормозов, инженеры поколдовали над подвеской, «автоматом» и подачей топлива.
Отметим, что Aurus Senat Long достаточно долго скрывали от любопытных глаз. Показ на форуме обновленной модификации станет первым знакомством модели с широкой публикой. Главной «фишкой» считается переработанная конструкция кузова: исчезла центральная вставка между передними и задними дверями. Такое решение сделало силуэт более плавным, а заодно повысило удобство посадки на задний ряд.
Остается сказать, что прочие подробности будут озвучены непосредственно во время премьеры новинок в Северной столице.