Aurus покажет две версии обновленного Senat на ПМЭФ-2026

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) российский производитель люксовых автомобилей Aurus продемонстрирует две новинки. Публике впервые представят седан Senat после рестайлинга, а также одноименную четырехдверку с припиской Long.

Это удалось выяснить «Российской газете» в беседе с пресс-службой бренда. Оказалось, что флагманский седан прошел через глубокую модернизацию, коснувшуюся как внешнего облика, так и оформления внутреннего содержания.

Архитектура экстерьера осталась традиционной, но в то же время силуэт автомобиля обогатился броскими деталями. Салону достались свежие цифровые и электронные решения. Конструктивные изменения повысили эффективность тормозов, инженеры поколдовали над подвеской, «автоматом» и подачей топлива.

Отметим, что Aurus Senat Long достаточно долго скрывали от любопытных глаз. Показ на форуме обновленной модификации станет первым знакомством модели с широкой публикой. Главной «фишкой» считается переработанная конструкция кузова: исчезла центральная вставка между передними и задними дверями. Такое решение сделало силуэт более плавным, а заодно повысило удобство посадки на задний ряд.

Остается сказать, что прочие подробности будут озвучены непосредственно во время премьеры новинок в Северной столице.