Оживление на авторынке: что будет с ценами на новые машины в обозримом будущем

Нынешней весной в России заметно выросли продажи новых легковушек, и это породило робкую надежду на восстановление рынка, сильно «просевшего» в прошлом году. Но ясно, что для сохранения наметившегося позитива покупатель должен увидеть в автосалонах привлекательные прайсы. Однако эксперты портала «АвтоВзгляд» скептически относятся к перспективам снижения цен в дилерских центрах.

— Вряд ли в обозримом будущем произойдут заметные изменения на авторынке, включая бюджетный сегмент, — считает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. — Ставка рефинансирования, определяющая реальную стоимость кредитов, будет примерно на том же уровне, что и сейчас: Центробанк ведет себя аккуратно, если не сказать — пассивно. Тем более не стоит ожидать чуда в виде снижения цен...

С другой стороны, хотя кредиты на приобретение новых машин доступнее не стали, на автомобильный рынок сейчас уходит часть имеющихся у людей сбережений, замечает эксперт. Держать все накопленное на депозитах нынче уже не так выгодно, как это было, например, год назад — коммерческие банки понизили свои ставки, и граждане стали активнее снимать накопленное со счетов. Конкретные масштабы определить невозможно, но ясно, что некоторая доля этих денег направляется непосредственно на потребление, причем часть тратится на предметы роскоши, к которым по нынешним временам относятся и автомобили.

Опять же, напоминает Шапарин, сохраняется возможность ввоза в Россию на более выгодных условиях иномарок бюджетного сегмента (с меньшими издержками по утильсбору, чем для «мощных» моделей — для ТС не старше трех лет с моторами менее 160 л.с. действует льготная ставка 3400 рублей). Такие машины, по его словам, сейчас очень активно поставляются из-за рубежа. Соответственно, «подпитка» рынка в массовом сегменте идет. Но ведь это, в свою очередь, означает активизацию спроса, которая вполне может стимулировать новое удорожание легковушек бюджетного сегмента, не так ли?

— Именно так и есть, — категоричен профессор Финансового Университета при Правительстве России, д.э.н. Сергей Толкачев. — С большой долей вероятности цены на авторынке в ближайшие месяцы продолжат расти. Причем это будет происходить независимо от колебаний спроса. Главная причина — сохраняющаяся общая инфляция.

Она неизбежно отражается на стоимости производства: растут цены на сырье, материалы, комплектующие, логистику и оплату труда. А поиск новых поставщиков, импортозамещение, изменение логистических цепочек требуют дополнительных вложений, которые обычно также влияют на конечную цену машины...

Сценарий значительного удешевления, по прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы маловероятен: даже если предположить резкое продолжительное снижение ключевой ставки ЦБ, такое «чудо» приведет к удешевлению кредитов и для покупателей (что, в свою очередь, подстегнет спрос), и для производителей. А это, опять же, риск нового витка инфляции.

Еще один теоретически возможный, но тоже маловероятный на практике вариант — реализация масштабных программ поддержки автопроизводителей или покупателей, направленных на снижение конечной цены. И уж совсем фантастичным представляется отмена «западных» санкций и восстановление нормальных логистических цепочек.

Понятно, что на цены в бюджетном сегменте авторынка влияют и другие факторы, включая, например, доходы населения: если они будут снижаться, спрос может упасть, что теоретически способно вынудить продавцов снижать цены. Однако на практике, учитывая нынешний дефицит, это вряд ли случится, сетует экономист. Если же опираться на реальные тенденции, то, как полагает профессор Толкачев, стоит ожидать удорожания бюджетных моделей в ближайшие три-шесть месяцев на 5-15%.