Раскрыта стоимость локализации новых автомобилей Volga

В локализацию производства новых моделей отечественной марки Volga вложат десятки миллиардов рублей. На конвейер в Нижнем Новгороде поставят кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Они являются клонами «китайцев», созданных концерном Geely.

Все они построены на базе китайских доноров

Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на инсайдеров, в районе 60 млрд рублей будет вливаться в сборку новоиспеченных «Волг» в течение десяти лет, согласно условиям специального инвестиционного контракта (СПИК). Соответствующий документ подписан с Минпромторгом. В роли инвестора выступает компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), благодаря которой бренд вернулся к жизни. Уточняется, что вложения могут превысить вышеназванную сумму.

На бывшей площадке, где собирались Volkswagen и Skoda, планируют наладить выпуск бензиновых моторов и автоматических трансмиссий для «Волги». В будущем должна появиться локальная компонентная база, собственные инженерные решения и, наконец, оригинальные модели. Кстати, нижегородский завод позволяет производить 110 тыс. машин ежегодно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что флагманский кроссовер Volga К50 представили на ПМЭФ-2026.