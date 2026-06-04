Удлиненный седан Senat 1000 дебютировал на ПМЭФ-2026

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялась премьера перспективной российской флагманской модели Senat 1000. Новинка представляет собой седан с удлиненной колесной базой, построенный на основе родственной четырехдверки с индексом 900.

Как сообщает «Российская газета», «тысячный» седан оказался длиннее донора на два десятка сантиметров. Но если Senat 900, премьера которого прошла на той же площадке, уже начинают готовить к серийному выпуску, то Senat 1000 пока позиционируется исключительно как прототип.

Согласно предварительной информации, длиннобазный автомобиль могут поставить на конвейер бывшего завода «Тойоты» в местных Шушарах ближе к концу следующего года. Ожидается, что начальная стоимость будет на 15% превышать стартовый ценник «девятисотого». А за последний, напомним, планируют просить не меньше 12 млн рублей.

Экстерьер Senat 1000 полностью скопирован с младшего собрата, как и техническая начинка. То есть под капотом установлен 326-сильный бензиновый V6 объемом 3,0 л, обеспечивающий крутящий момент в 450 «ньютонов». В роли трансмиссии выступает классический 8-диапазонный «автомат», бонус к устойчивости и управляемости дает полный привод.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности Senat 900.