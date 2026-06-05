Алиханов: Россия идет к перезапуску всех автозаводов, брошенных иностранцами

Наша страна последовательно движется к перезапуску всех автомобильных предприятий, оставленных зарубежными инвесторами. Например, на бывшем заводе «Тойоты», расположенном Санкт-Петербурге, уже наладили выпуск отечественных автомобилей Senat. Их поставили на конвейер в Шушарах.

В интервью ТАСС об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он сделал соответствующее заявление в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

В конце 2025 года речь шла о перезапуске 80% производственных площадок, брошенных сбежавшими иностранными компаниями, а теперь Россия планомерно идет к 100%, подчеркнул г-н Алиханов. По его словам, благодаря проделанной работе удалось сохранить промышленную базу, позволяющую каждый год штамповать в районе 1,6 млн машин, а также около 30 тыс. рабочих мест.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России состоялась официальная премьера представительского седана Senat 900. Кроме того, общественности продемонстрировали прототип его удлиненного собрата с индексом 1000.