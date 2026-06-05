Глава АВТОВАЗа рассказал, когда LADA Granta получит вариатор

На сегодняшний день АВТОВАЗ оснащает свою самую доступную модель LADA Granta исключительно 5-скоростной «механикой». Но в будущем автомобиль снова станет двухпедальным, поскольку в Тольятти планируют наладить выпуск модификаций с бесступенчатой трансмиссией.

Появление новинки в кулуарах Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) подтвердил глава волжского автозавода Максим Соколов. По его словам, процесс адаптации «Гранты» под установку вариатора уже начался. Скорее всего, «бюджетник» унаследует агрегат от флагманской Vesta.

Моторная гамма LADA Granta представлена парой бензиновых 1,6-литровых атмосферных «четверок» мощностью 90 и 106 л.с. Ожидается, что тольяттинцы подружат вариатор только с более слабым двигателем ради увеличения ресурса трансмиссии.

Инженеры доработают и кузов «Гранты», и корпус самого вариатора, поскольку сейчас ему не хватает свободного места внутри автомобиля. В итоге потребуется внести коррективы в производственный процесс. С учетом всех изменений массовый выпуск LADA Granta с бесступенчатой трансмиссией начнется не раньше первой половины 2027 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что LADA Granta возглавила рейтинг продаж подержанных авто в апреле 2026 года.