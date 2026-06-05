В России планируют ежегодно производить 2,5 млн машин

К 2035-му в нашей стране планируют ежегодно выпускать 2,5 млн автомобилей, доля отечественной автотехники должна дойти до 80% на рынке. Таков целевой сценарий.

Ожидается, что на такой объем мы выйдем через девять лет

Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. По его словам, при формировании стратегии эксперты отталкивались от объемов производства и без дискуссий, конечно же, не обошлось.

В Минпромторге сделали ставку на унификацию компонентной базы. Еще в число приоритетных задач по автокомпонентам включили наращивание денежных вливаний в НИОКР.

Власти будут стремиться обеспечить предложение, которое дало бы возможность закрыть потребности всех отечественных автозаводов, учитывая их обязательства по усилению локализации. Ради реализации инициативы в стране собираются структурировать подходы к предоставлению мер государственной поддержки.