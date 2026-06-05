В России планируют ежегодно производить 2,5 млн машин

Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. По его словам, при формировании стратегии эксперты отталкивались от объемов производства и без дискуссий, конечно же, не обошлось.
В Минпромторге сделали ставку на унификацию компонентной базы. Еще в число приоритетных задач по автокомпонентам включили наращивание денежных вливаний в НИОКР.
Власти будут стремиться обеспечить предложение, которое дало бы возможность закрыть потребности всех отечественных автозаводов, учитывая их обязательства по усилению локализации. Ради реализации инициативы в стране собираются структурировать подходы к предоставлению мер государственной поддержки.