Без бензина в крови, но с гаджетом в руках: почему машина превратилась в мобильный аттракцион

В массовом сознании автомобили двадцатого века до сих пор хранят ауру почти сакрального предмета. Мы интуитивно наделяем их душой, воспринимая как реликт эпохи честной мобильности, где конструктор ставил на свое творение имя без стыда, а техническая гармония сама по себе рождала красоту. Позднее, уперевшись в технологический потолок, автоиндустрия передала бразды правления маркетологам. Конкуренция производителей переместилась из моторных отсеков в сферу иллюзий: престиж начали лепить из лмифов, а лояльность — из совпадения с образом жизни покупателя. А экологичная риторика обернулась крахом, дискредитировав и зеленую идею, и саму ценность «старых» брендов и их машин. В эту пустоту хлынул китайский автопром, уничтожающий конкурентов не совершенством шасси, а переформатированием автомобиля в смартфон на колесах. И эта концепция зашла потребителю на все сто. Почему, объясняет эксперт портала «АвтоВзгляд» Егор Васильев.

Мне всегда казалось, что автомобили относятся к числу вечных ценностей. Ведь даже в наше странное время, перенасыщенное технологиями и визуальными формами, сохраняется определенный престиж и авторитет старого автопрома. И очень часто даже в глазах современного поколения машины докомпьютерной эпохи воспринимаются настоящими и живыми, неким реликтом ушедшей от нас навсегда эпохи настоящей мобильности.

Эпохи, когда автомобили создавались прежде всего как нечто, чем можно гордится, а не как коммерческий продукт или товар. И на чем, кстати, не стыдно поставить свое имя. И именно такие авто обладают высокой ценностью в глазах человека, которая косвенным образом определяет их стоимость.

Что объяснимо, поскольку эта ценность являлась категорией, независящей от количества навязчивой и красивой рекламы, а приобреталась благодаря набору удачных технических и эксплуатационных характеристик. Ну а дизайн тех лет являлся, скорее, естественным внешним атрибутом внутреннего технического совершенства конструкции.

Любопытно при этом, что на начальном этапе автомобильной эволюции совпало два восходящих тренда. Первый — это рост профессионализма аудитории потенциальных покупателей. А второй — рост технического совершенства машин. И это было прекрасно! Ведь в результате возникала позитивная синергия, способствующая стремительному прогрессу автомобилей. Однако затем мир мобильности стал усложняться.

Все ведущие автомобильные бренды сумели подойти к практическому пределу инженерных возможностей конструкций (по крайней мере — по критерию «цена-качество»). И делать автомобили лучше, чем у конкурента с сохранением приемлемой величины себестоимости стало намного сложнее. И вот тут за дело взялись гениальные маркетологи, которые нашли новую нишу для победы в конкурентной борьбе без особых затрат на технологии.

Согласитесь, намного дешевле и эффективней создавать правильный для компании потребительский спрос, насильно формируя в глазах потенциальных покупателей ценность конкретного автомобиля или марки. Причем в качестве ценностей могли выступать не только дизайн и некоторые «фирменные» технологии, но и престиж.

Последний определялся великой историей бренда, его невероятной инновационностью и другими рыночными рычагами. Естественно, что в качестве целевой аудитории для продвижения авто стали использоваться и готовые сообщества или группы потребителей, которые были поклонниками, например, здорового образа жизни или каких-то музыкальных направлений.

Именно поэтому в рекламных компаниях стали активно участвовать мировые знаменитости, политики, поп-звезды и прочие лидеры общественного мнения. Поскольку то, что нравилось им, автоматически должно было понравиться и армии их поклонников. Кто-то действовал грубо, кто-то более аккуратно. Но главное в другом. Такая схема работала. Продажи росли, зачастую не требуя от производителя особых инвестиций в новые разработки.

Во многом, благодаря манипулированию общественным сознанием, такой агрессивный маркетинг давал очень хорошие результаты, но оказался ловушкой для современного европейского и мирового автопрома. Ведь именно европейские маркетологи, поверив в свое могущество, начали продвигать странные идеи, считая, что способны заставить весь мир их принять.

Очень показательно оказалась игра в «зеленую» мобильность. Красивая идея о сохранении природы была намеренно искажена для резкого роста доходности автопроизводителей, начавших выпускать не компактные малосильные и безопасные во всех смыслах авто, а огромные и мощные «электрички», полностью повторяя принципы суперкаров прошлого, которые точно не берегли природу, но зато обеспечивали максимальную прибыль.

И это привело к огромным финансовым потерям в автобизнесе, сведя ценность подобных ТС к минимуму. И дискредитировав экологическую повестку. Фактически, электрокары стали восприниматься большинством как неуместные и вызывающе выглядящие атрибуты роскоши, не имеющие ничего общего с заботой о природе. При этом качественно изменилась и аудитория водителей.

И если раньше был явно заметен тренд на повышение профессионализма автовладельца при взаимодействии с авто, то сейчас все поменялось. Комфортная жизнь в интеллектуальной среде обитания стремительно уменьшает количество профи и увеличивает армию необразованных потребителей. Интерес которых к той или иной новой продукции или услуге невероятно динамичен.

Даже производители гаджетов с их очень короткими сроками разработки испытывают проблемы с попаданием в актуальный рыночный спрос. А в автобизнесе с этим намного сложнее. Большой срок разработки модели (около 5 лет) делает этот процесс кране рискованным и зависящим от большого количества случайных факторов, в том числе и геополитического характера. И вот тут мы подходим к парадоксальной ситуации с китайскими авто.

Феноменальный успех автопрома Поднебесной довольно трудно объяснить просто наличием крупнейшего рынка. Ведь у китайских автомобильных брендов практически нет великой истории, нет профессиональных потребителей (водителей), зато есть стремительно растущая аудитория, способная тратить деньги на то, что может удивить. А что может удивить современного человека в автомобиле?

И ничего более разумного, чем совместить функции гаджета и классического авто в одном умном мобильном устройстве китайцы придумать просто не могли. Тут не пришлось создавать никаких новых ценностей. Огромный рынок КНР был готов воспринять именно такие машины. Нет необходимости в отточенной управляемости непосредственно базовой конструкции авто, над которой десятилетиями бились европейцы, тратя на это огромные ресурсы.

Зачем, когда такого же эффекта легко и очень дешево добиться за счет применения суперсовременной бортовой электроники, которая в реальном масштабе времени может обеспечить автомобилю практически любые характеристики управляемости. И она же способна превратить автомобиль в интеллектуальную и мобильную информационно-развлекательную систему, с легкостью заменяющую своему владельцу общение с живым человеком.

И теперь ценность авто определяется не его базовыми техническими характеристиками (у всех они практически идентичны), а количеством дисплеев, типом и продвинутостью процессора и способностью брать на себя большую часть проблем при вождении. Теперь ценность машины заключается в ее интеллекте и необычности. И именно благодаря этому китайский автопром так стремительно «выстрелил» на огромном внутреннем рынке и начал активно захватывать мировой.

Люди устали от инструментов и моментально привыкли к гаджетам. И разница между ними довольно проста. Первыми нужно уметь правильно пользоваться и это непросто. А вторые все делают сами, попутно погружая своего владельца в комфортную среду мобильного информационно-развлекательного комфорта.

Так что в ситуации с китайским автопром можно, парадоксальным образом, увидеть аналог начала развития европейских автомобильных компаний. Когда ценность автомобиля не нужно было принудительно создавать, так как по совокупности своих качеств он и так был востребован максимально широкой аудиторией покупателей.

Возможно, превращение автомобиля в мобильный гаджет не является лучшим путем развития автопрома. Но именно такой эволюции требует современный авторынок: люди, родившиеся не с бензином в крови, а с гаджетами в руках, уже не представляют свою жизнь без высокотехнологичного информационного вампиризма.