В 2027 году у «Москвича» появятся гибридные автомобили

Столичный автозавод «Москвич» планирует наладить выпуск собственных гибридных моделей уже в следующем году. Новинки будут чуть дороже, чем привычные машины, оснащенные двигателями внутреннего сгорания.

Причем они будут не самыми доступными

Об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказала гендиректор предприятия Елена Фролова, сделав соответствующее заявление в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Топ-менеджер подчеркнула, что у «Москвича» однозначно появится гибрид. Но подробности пока неизвестны, включая потенциальный сегмент.

По словам г-жи Фроловой, бензоэлектрические модели «Москвича» не станут самыми дешевыми на отечественном рынке, поскольку необходимые батареи стоят денег. Но такие элементы являются достаточно компактными, поэтому речь не идет о запредельных суммах. В итоге можно говорить об определенном балансе стоимости.

Автозавод глубоко исследовал тему развития электротранспорта в России и отметил, что население начало больше интересоваться гибридными авто. Сейчас бренд в целом ориентирован на «масс-премиум».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в продажу поступил кроссовер «Москвич 3» с обновленным салоном.