Эксперт объяснил, почему водителей раздражают электронные ассистенты машины

Уровень удовлетворенности водителей современными автомобилями резко упал с 89,6% в 2024 году до 84,2% в 2026-м, говорится в масштабном исследовании Driver Power британского ресурса Auto Express. Чаще всего шоферов не устраивают электронные ассистенты и сложные мультимедийные интерфейсы: 41% опрошенных регулярно отключают помощников сразу после запуска двигателя, 83,8% — негативно высказались о внедрении обязательных систем активной безопасности. Почему же водители так остро реагируют на своих «помощников», выяснил портал «АвтоВзгляд»?

Борис Беленький, CEO CARCRAFT GROUP, считает, что здесь работает сочетание таких факторов как чистое человеческое раздражение от навязчивых предложений и подсознательный страх, что «умная» система в критический момент поведет себя непредсказуемо. Предупреждающий писк системы или рывок руля, когда машина сама возвращается в полосу движения, считав разметку, отвлекает от разговора или музыки, что выводит многих людей само по себе. Но подсознательный страх излишнего вмешательства в процесс управления авто, уверен эксперт, тоже присутствует и может быть даже более сильным, чем водители готовы признать.

— Автолюбитель привык доверять собственным органам чувств и моторным навыкам, и когда система без видимой причины вдруг дергает «баранку» или резко тормозит, в мозге возникает сигнал тревоги: «Я не контролирую ситуацию, машина может сделать нечто непредсказуемое в настоящей опасности». И этот страх гораздо глубже, чем просто «надоело пиликанье». Поэтому реакция такая острая — она на грани инстинкта самосохранения, — поясняет Беленький.

Производителям стоит прислушаться к мнению этого большинства, уверен собеседник портала «АвтоВзгляд». Игнорирование такого процента пользователей ведет к потере лояльности и, как следствие, продаж. При этом он понимает, что обязательные системы — это требование регуляторов.

— Баланс, на мой взгляд, лежит не в отказе от систем безопасности, а в их «человеко-ориентированной» настройке. Водители раздражаются не на саму идею безопасности, а на назойливость ассистентов, ложные срабатывания и невозможность легко отключить помощника на сложном участке. Производителям стоило бы внедрить «умный порог срабатывания» и физическую кнопку временного отключения, а не трехуровневое меню в планшете, — уверен специалист.

С точки зрения статистики, опаснее, вероятно, отключенная система — особенно если водитель переоценивает свои реакции. Но с точки зрения реального человеческого поведения, навязчивая система, которая постоянно ошибается, провоцирует «рулевого» на агрессивное отключение или опасные маневры в ответ на ложное срабатывание.

— Переубедить терпеть «ложняки» практически невозможно через логику. Человек психологически не готов мириться с ложными тревогами больше, чем в 5-10% случаев. Выход не в уговорах, а в технологическом снижении ложных срабатываний. Пока производители не добьются точности, сопоставимой с человеческим восприятием, водители будут отключать ассистентов, — резюмирует эксперт.

По мнению Беленького, в ближайшие год-два мы увидим дальнейшее небольшое падение удовлетворенности — регуляторы продолжают ужесточать требования (например, внедрение интеллектуальных ограничителей скорости ISA).

Однако в долгосрочной перспективе, возможно, наступит стабилизация. История знает примеры: когда-то водители так же яростно отвергали ремни безопасности, антиблокировочную систему и ESP. Но тогда эти системы были менее навязчивы.

— Если алгоритмы станут точнее, а они неизбежно будут улучшаться с помощью машинного обучения и накопления статистики, уровень раздражения снизится. Ключевой фактор — снижение числа ложных срабатываний до психологически приемлемого уровня, например, менее одного на несколько часов вождения, — подытожил Борис Беленький.