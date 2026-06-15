Эксперт объяснил, почему водителей раздражают электронные ассистенты машины

Борис Беленький, CEO CARCRAFT GROUP, считает, что здесь работает сочетание таких факторов как чистое человеческое раздражение от навязчивых предложений и подсознательный страх, что «умная» система в критический момент поведет себя непредсказуемо. Предупреждающий писк системы или рывок руля, когда машина сама возвращается в полосу движения, считав разметку, отвлекает от разговора или музыки, что выводит многих людей само по себе. Но подсознательный страх излишнего вмешательства в процесс управления авто, уверен эксперт, тоже присутствует и может быть даже более сильным, чем водители готовы признать.
— Автолюбитель привык доверять собственным органам чувств и моторным навыкам, и когда система без видимой причины вдруг дергает «баранку» или резко тормозит, в мозге возникает сигнал тревоги: «Я не контролирую ситуацию, машина может сделать нечто непредсказуемое в настоящей опасности». И этот страх гораздо глубже, чем просто «надоело пиликанье». Поэтому реакция такая острая — она на грани инстинкта самосохранения, — поясняет Беленький.
Производителям стоит прислушаться к мнению этого большинства, уверен собеседник портала «АвтоВзгляд». Игнорирование такого процента пользователей ведет к потере лояльности и, как следствие, продаж. При этом он понимает, что обязательные системы — это требование регуляторов.
— Баланс, на мой взгляд, лежит не в отказе от систем безопасности, а в их «человеко-ориентированной» настройке. Водители раздражаются не на саму идею безопасности, а на назойливость ассистентов, ложные срабатывания и невозможность легко отключить помощника на сложном участке. Производителям стоило бы внедрить «умный порог срабатывания» и физическую кнопку временного отключения, а не трехуровневое меню в планшете, — уверен специалист.
С точки зрения статистики, опаснее, вероятно, отключенная система — особенно если водитель переоценивает свои реакции. Но с точки зрения реального человеческого поведения, навязчивая система, которая постоянно ошибается, провоцирует «рулевого» на агрессивное отключение или опасные маневры в ответ на ложное срабатывание.
— Переубедить терпеть «ложняки» практически невозможно через логику. Человек психологически не готов мириться с ложными тревогами больше, чем в 5-10% случаев. Выход не в уговорах, а в технологическом снижении ложных срабатываний. Пока производители не добьются точности, сопоставимой с человеческим восприятием, водители будут отключать ассистентов, — резюмирует эксперт.
По мнению Беленького, в ближайшие год-два мы увидим дальнейшее небольшое падение удовлетворенности — регуляторы продолжают ужесточать требования (например, внедрение интеллектуальных ограничителей скорости ISA).
Однако в долгосрочной перспективе, возможно, наступит стабилизация. История знает примеры: когда-то водители так же яростно отвергали ремни безопасности, антиблокировочную систему и ESP. Но тогда эти системы были менее навязчивы.
— Если алгоритмы станут точнее, а они неизбежно будут улучшаться с помощью машинного обучения и накопления статистики, уровень раздражения снизится. Ключевой фактор — снижение числа ложных срабатываний до психологически приемлемого уровня, например, менее одного на несколько часов вождения, — подытожил Борис Беленький.