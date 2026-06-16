В России начали собирать пятиместный Tenet T8 по полному циклу

В нашей стране наладили производство новой версии флагманского кроссовера Tenet T8. Он получил салон, рассчитанный на пять посадочных мест. Сборка полного цикла, включая сварку и окраску кузовов, организована на заводе «АГР» в Калуге, как и в случае семиместных «восьмерок».

Кроссовер поставили на конвейер в Калуге

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», в Tenet решились на выпуск дополнительной модификации T8, ориентируясь на пожелания автовладельцев и потенциальных клиентов.

Пятиместные «восьмерки» создавались с учетом особенностей наших дорог и климата, особое внимание уделено защите и долговечности кузова. Он проходит обработку воском, включая скрытые полости, днище получает дополнительные слои антикоррозийных, антигравийных и шумоизоляционных материалов.

Новинка предназначена для ежедневных поездок по трассе и в городской черте. Предусмотрен только передний привод, за движение отвечает 1,6-литровый турбомотор, выдающий 186 л.с. Он работает в тандеме с 7-скоростным преселективом с парой мокрых сцеплений. Багажник вмещает от 889 до 1930 л, еще можно рассчитывать на полный зимний пакет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл все плюсы и минусы Tenet T8 с тремя рядами сидений в своем тест-драйве.