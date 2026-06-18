УАЗ приступил к финальным тестам «Патриота» с новым дизельным мотором

Ульяновский автозавод перешел к завершающей серии тестов обновленного внедорожника «Патриот», оснащенного свежим турбодизельным мотором. Его проверяют в деле на подмосковном полигоне института НАМИ.

Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу отечественного производителя. Уточняется, что рестайлинговый «Патриот» должны оценить не только в дороге, но и в лабораторных условиях. Специалистам предстоит изучить уровень шумности, вибраций, а также содержание вредных веществ в выхлопе.

В то же время никто не отменял ресурсные заезды. Например, в ближайшем будущем «проходимца» отправят на горные перегоны, расположенные на юге нашей страны.

Напомним, ключевым элементом обновления популярной модели считается наддувный дизельный силовой агрегат объемом 2,0 л, выдающий 136 л.с. Ему будет аккомпанировать 6-ступенчатая «механика». Аналогичную коробку передач подружат с 150-сильным 1,5-литровым бензиновым ДВС. Старт серийного производства новинки намечен на лето, осенью должны начаться продажи.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что УАЗ показал официальные изображения салона обновленного «Патриота».