LADA Granta обзаведется расширенным оснащением

АВТОВАЗ планирует поставить на конвейер ограниченную серию автомобилей LADA Granta. Уже в средней комплектации «Комфорт» они получат расширенный зимний пакет, включая обогрев лобового стекла. Такие машины тольяттинцы решили выпустить в преддверии осеннего сезона.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на пресс-офис Волжского автозавода, появление «средней» Granta с более богатым наполнением станет реакцией на пожелания клиентов. Поскольку тольяттинцы придерживаются гибкой политики оснащения комплектаций, выпуск «лимитки» вполне могут и продлить либо возобновить через паузу.

Как бы то ни было, на сегодняшний день стоимость более приспособленной к холодам «Гранты» пока неизвестна. Видимо, ценник обнародуют ближе к началу продаж, то есть к осени.

Напомним, сейчас исполнение «Комфорт» подразумевает наличие обогрева первого ряда сидений, заднего стекла и наружных зеркал. На борту имеется кондиционер, «музыка» с портом USB и модулем Bluetooth, стеклоподъемники передних дверей оборудованы электроприводом. Ну и не будем забывать про центральный замок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда LADA Granta получит вариатор.