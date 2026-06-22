Вирусные краш-тесты: как и зачем китайцы превращают испытания своих авто в шоу

В современном мире скучная коммуникация с потенциальными клиентами редко приводит к успешным продажам — это касается не только автобизнеса. Когда выбор любых товаров стал как никогда широк, умение увлечь, заинтересовать становится архиважным качеством. Портал «АвтоВзгляд» нисколько не удивлен, что тренды во взаимодействии покупателя с автопроизводителем сегодня задает Китай.

Свежее исследование показало, что видеореклама повлияла на последние покупки почти половины опрошенных россиян. В других странах мира статистика примерно аналогичная. Конечно, такого рода контент стимулирует выбор разных товаров неодинаково, но автомобили — это определенно то, о чем можно сказать: сначала видеознакомство, а тест-драйв — потом.

Недавно компания Voyah опубликовала в Сети ролик, где ее большой гибридный кроссовер Taishan X8 «учится летать». Автомобиль разгоняется, подлетает на специальной рампе на высоту в 2,5 метра и жестко приземляется. Как говорится, не пытайтесь такое повторить самостоятельно: удар о землю был страшной силы — при касании асфальта подвеска сильно деформировалась, а элементы внутренней отделки разлетелись по салону в щепки.

Столь болезненный краш-тест нужен был китайцам по нескольким причинам. Во-первых, кто из нас не любит экшен, а тут его сполна. Во-вторых, этот трюк позволил марке раз и навсегда закрыть рты тем, кто продолжает говорить неприятные вещи в адрес машин из КНР. Так, батарея с честью сумела пройти испытание на прочность, а кузов сохранил геометрию — на большее в компании Voyah и не замахивались.

Конечно, можно было не измываться над техникой подобным образом и воспользоваться, например, виртуальным моделированием. Просто использование кадров реальных краш-тестов многократно повышает доверие аудитории к бренду, особенно когда сюжет и съемка самих испытаний не хуже кассовых фильмов с участием каскадеров.

Однако не только Voyah умеет создавать видеоконтент, способный собирать миллионы лайков на различных видеохостингах. Разбирается в этом и YangWang — премиальный суббренд BYD. Чтобы доказать настоящую неубиваемость своего удлиненного люксового внедорожника U8L, компания запечатлела на камеру то, как огромная пальма специально несколько раз падает на крышу автомобиля. Если вы ожидали увидеть от подопытного лишь мокрое место, спешим расстроить: U8L уехал целым и невредимым, будто ничего и не произошло. Пара вмятин — не в счет.

Впрочем, для получения всемирной известности вовсе не обязательно что-то мучить и истязать. Существуют и более гуманные методы демонстрации своего уровня — например, визит на Нюрбургринг с целью установления новых рекордов. Так, весной этого года Xiaomi привезла в «Зеленый Ад» уже почти готовую к запуску в серию модель YU7 GT и лишила Audi RS Q8 Performance звания быстрейшего внедорожника этой легендарной гоночной трассы, расположенной меж холмов и деревьев.

Понятно, что моментального эффекта от подобных затей вряд ли нужно ждать, однако в перспективе это действительно имеет все шансы сработать, позволив выйти на новый уровень узнаваемости, технологического признания и коммерческого потенциала.

Еще совсем недавно почти все китайские автомобили воспринимались как бюджетные альтернативы своим прямым конкурентам, потому что так оно на самом деле и было. Но за короткое время ситуация поменялась, а значит, поменялось и отношение тех, кто не упускал возможности каждый раз при удобном случае выразить свое «фу».

И теперь, когда в КНР уже «дают прикурить» мировым брендам премиум-класса, выбор «поднебесных» автопроизводителей становится максимально очевидным: они хотят, чтобы за ними наблюдал весь автомобильный мир. А где интерес, там и деньги.