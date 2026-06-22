Запущена сертификация внедорожника Sollers S9 для российского рынка

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», «девятку» уже успели продемонстрировать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, посетившему вышеупомянутую производственную площадку. Оказалось, что салон модели полностью унаследован от родственного пикапа с индексом ST9. Кстати, их общим предком является китайский JAC T9.
У автомобилей совпадают разделительные туннели, где установлен довольно компактный селектор переключения передач. Там же расположена шайба, позволяющая чередовать режимы работы полного привода. Главный акцент на центральной консоли — 10,4-дюймовый сенсорный «мультимедийки» с вертикальной ориентацией.
S9 планируют выпускать с серьезным уровнем локализации. В том числе подразумеваются сварка, штамповка и окраска кузовов из российской стали. За движение предстоит отвечать 200-сильному двухлитровому мотору, переключение передач доверят 8-ступенчатому «автомату». Позже в качестве альтернативы появится «механика».
Ранее портал «АвтоВзляд» раскрыл другие подробности о Sollers S9.