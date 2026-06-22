Запущена сертификация внедорожника Sollers S9 для российского рынка

Отечественный концерн Sollers отправил пилотную партию предсерийных внедорожников S9 на сертификационные тесты. Полноприводный рамник должен встать на конвейер УАЗа, где новинку начнут собирать по полному циклу. Производством отдельных компонентов займутся местные компании .

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», «девятку» уже успели продемонстрировать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, посетившему вышеупомянутую производственную площадку. Оказалось, что салон модели полностью унаследован от родственного пикапа с индексом ST9. Кстати, их общим предком является китайский JAC T9.

У автомобилей совпадают разделительные туннели, где установлен довольно компактный селектор переключения передач. Там же расположена шайба, позволяющая чередовать режимы работы полного привода. Главный акцент на центральной консоли — 10,4-дюймовый сенсорный «мультимедийки» с вертикальной ориентацией.

S9 планируют выпускать с серьезным уровнем локализации. В том числе подразумеваются сварка, штамповка и окраска кузовов из российской стали. За движение предстоит отвечать 200-сильному двухлитровому мотору, переключение передач доверят 8-ступенчатому «автомату». Позже в качестве альтернативы появится «механика».

Ранее портал «АвтоВзляд» раскрыл другие подробности о Sollers S9.