Обновленный УАЗ «Патриот» получит экспедиционную версию

В следующем году россиянам будет доступна не только гражданская версия обновленного УАЗ «Патриот», но и экспедиционная. Такие внедорожники сделают еще «злее», чтобы их владельцы без проблем разъезжали даже по самому жесткому офф-роуду.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу производителя, поначалу под капот новинки планируют устанавливать бензиновые 150-сильные «четверки» объемом 2,7 л. Они будут работать в паре с 6-скоростной «механикой». Подобные экземпляры уже разъезжают по тестовому полигону НАМИ в Подмосковье. В будущем альтернативой может стать двухлитровый дизельный мотор, развивающий 136 л.с.

К особенностям экспедиционных машин относят наличие системы стабилизации и режима Off-road, контролирующего торможение в поворотах. В список оснащения входят силовые пороги, экспедиционный багажник на крыше и лестница на задней двери. Предусмотрены защита рулевых тяг и электронная блокировка дифференциала заднего моста. Не будем забывать про тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа и универсальные покрышки All-Terrain. В салоне можно рассчитывать на дополнительный отопитель и продвинутую «мультимедийку» с навигатором.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что УАЗ приступил к финальным тестам рестайлингового «Патриота» с новым дизельным мотором.