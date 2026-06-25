В России в 1,5 раза выросло производство легковушек

С января по май на отечественных автозаводах собрали 300 тыс. легковых автомобилей. Если проводить параллель с прошлым годом, производственные показатели выросли на 6,8%.

В то же время страна нарастила выпуск грузовиков

Об этом сообщает Росстат. Согласно подсчетам ведомства, за последний месяц минувшей весны с российских конвейеров сошло 51,6 тыс. легковушек. По сравнению с маем 2025-го, прибавка составила 47,4%.

За пять месяцев 2026-го в стране выпустили 47,3 тыс. грузовых автомобилей. В годовом выражении такие цифры оказались скромнее на 19,1%. Зато майские результаты подросли на 5% по отношению к прошлому году, что вылилось в 9,4 тыс. большегрузов.

Напомним, в середине мая АВТОВАЗ приступил к работе после корпоративного отпуска. Тем временем в Тульской области с конвейера предприятия Haval сошел 150-тысячный кроссовер серии F, а в Северной столице стали выпускать паркетники Esteo MX. В Калуге начали собирать по полному циклу кроссоверы Tenet T4L, там же был выпущен стотысячный автомобиль бренда. И, наконец, в Нижнем Новгороде занялись производством тягача «Валдай 45 Pro».