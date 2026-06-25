Настоящий автомобильный: как собирают кроссовер Jeland J6 на заводе в Шушарах

Автозавод в Петербурге, где некогда хозяйничал концерн General Motors, а потом думали собирать моторы Hyundai, стал очередной производственной площадкой холдинга «АГР» в 2024 году. В мае 2025-го новый владелец площадки начал практически заново возводить автомобильное предприятие полного цикла. Штамп — казенный, но ситуацию отражает: завод запустили в рекордные сроки. Как сегодня выглядит предприятие в Шушарах и машины, сходящие с давно молчавшего конвейера, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Хочется, чтобы подобные истории почаще появлялись в нашей новостной повестке. Заброшенный — а там действительно была лишь пустота и тлен — завод в Шушарах стал не очередным районом-муравейником, не отстойником для эвакуированных машин и даже не сквером: автомобильный завод в Шушарах остался автомобильным заводом, где уже сегодня работает 2500 человек в две смены и собирается 6000 авто в месяц или триста машин в сутки.

А ведь еще год назад тут можно было увидеть лишь пустые цеха с вырванной проводкой, перекопанным полом и перекати-полем: первый контейнер с оборудованием привезли в июне 2025 года, а в июне 2026-го с конвейера сходит уже две модели, а еще две — держим в уме. Казалось бы, в этом нет никакого подвига, если на прибывающих в конвейерах уже собранных машинах нужно переклеить ярлычки, прикрутить колеса и залить жидкости.

Однако, повторим и подчеркнем, холдинг «АГР» за 12 месяцев построил фактически с нуля — стены не в счет — автомобильный завод полного цикла: со сваркой и окраской кузовов. А это совсем иной подход, реализовать который в столь сжатые сроки — невероятно сложная задача. Тем не менее, в Шушарах именно так и случилось, что, несомненно, уж для российского автопрома, который по четыре года запускает некоторые модели, является прецедентом.

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Сварочная линия, состоящая из 122 роботов, способна варить точкой и швом в газовой среде: искры летят во все стороны, пока механические «руки» делают свою работу. На автозаводе и нанесение герметиков автоматизировано, причем выглядит это очень красиво и ловко: ровно и без пропусков.

Здесь же располагается и лаборатория по контролю за соблюдением параметров геометрии кузова, где ежедневно проверяют точность настроек сварочной линии на примере случайно выбранного «скелета» машины.

Как и на любом нормальном автозаводе, сваренный кузов очистят и обезжирят, проведут процедуру фосфатирования и катафореза, а после высушат и отправят в покраску: в дело вступает собственная высокотехнологическая покрасочная линия, где трудятся 34 промышленных робота, которые еще и защитные составы наносят.

В отличие от ряда других отечественных автозаводов, краскопульта в малярном цеху не найти: даже сложные полости прокрашиваются роботизированной «рукой». Кстати, красят «мокрым по мокрому» — то есть фактически без межслойной сушки: говорят, так и шагрень меньше, и вид богаче.

На выходе из малярной камеры остов автомобиля ждет полировка, нанесение защитных материалов и контрольный осмотр, после чего его отправят на сборку. Цветов, к слову сказать, в гамме может быть сразу десять: вернее, девять плюс один — жемчужный представлен отдельно от белого.

Фото avtovzglyad.ru

Шестьсот метров конвейера в Шушарах — это пять линий и 88 сборочных станций. Все оборудование — новое, ничего от прошлых «жильцов» не осталось: помимо монтажа новой нитки, были выполнены строительные и наладочные работы, включая новые фундаменты под тяжелые станки, монтаж новых инженерных и электрических сетей. И все это, напомним, за один год: на редкость оперативно и слажено отработали, что, честно говоря, непривычно и отрадно.

В итоге здесь могут собираться самые разные машины — это мультимодельный конвейер — однако подряд пока идут лишь Jeland J6: это базовая модель: основная и самая, как ожидается, массовая. Которая, кстати, через месяц получит и полноприводную модификацию: J6 с полным приводом будет доступен только в топовой версии.

Рядом с «шестеркой», в ожидании скорого запуска старших J7 и J8, собирается кроссовер Esteo MX: первые небольшие партии машин уже стоят на заводских парковках. А вот J6 — целыми полями. Он же должен быть максимально локализован, в том числе и по кузову: сегодня штамповка приходит из Китая, но уже скоро будет своя.

Ждет российской прописки и двигатель: представители «АГР» подтвердили, что и блок, и ГБЦ и для 1,5-, и для 1,6-литрового мотора будут делать у нас. В целом же у предприятия уже есть согласованный план работ до 2033 года. Но основная тактическая задача — набрать третью смену и выйти на проектную мощность в 100 000 автомобилей в год. За лето планируют реализовать.

Фото avtovzglyad.ru

Ну и остается напомнить, что цена на базовый для завода Jeland J6 начинается с отметки в 2,2 млн рублей, что делает его прямым конкурентом LADA Vesta: конкуренция в этом классе нашему рынку крайне необходима и каждый отечественный водитель заинтересован, чтобы в относительно доступном сегменте будет выбор.

Ведь именно выбор гарантирует борьбу производителей за покупателя, которая в свою очередь защитит нас, конечных потребителей, от скачкообразного роста цен. Одним словом, новости из Петербурга — только ободряющие. Редкость сегодня.