Линейка LADA может пополниться автомобилями Onegin и Poema

Решив оформить эксклюзивные права на очередную порцию товарных знаков, АВТОВАЗ направил в Роспатент семь соответствующих заявок. Все они связаны непосредственно с автомобилями.

Согласно открытой электронной базе ФИПС (Федерального института промышленной собственности), волжский автогигант намерен получить патенты на наименования Onegin и Bagira, Poema и Elegia, а также Tezis, Tenor и Arteus. Необходимая документация ушла в ведомство в минувший понедельник, 22 июня 2026 года.

Теперь ожидается регистрация по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что позволит торговать в нашей стране одноименными машинами, комплектующими и аксессуарами. Проще говоря, тольяттинцы получат возможность использовать упомянутые названия для свежих моделей LADA.

Отметим, что дело может кончиться простым закреплением юридических прав вместо реального расширения линейки бренда. Это обычная практика для автостроителей. Они часто предпочитают придерживать понравившиеся наименования в запасе, предварительно позаботившись о том, чтобы те не достались конкурентам или мошенникам.