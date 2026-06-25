Sollers начал выпускать пикапы из российского оцинкованного металла

Группа «Соллерс» приступила к производству пикапов ST6, ST8 и ST9 из оцинкованной отечественной стали. В дело пошел легированный прокат с усиленной защитой от коррозии. Поставщиком стал Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Как сообщает пресс-служба бренда, стальные листы получают защитный слой за счет непрерывного погружения в горячий расплав цинка. В результате формируется двустороннее покрытие, которое ощутимо продлевает жизнь кузовным элементам вышеупомянутых пикапов.

Внедренная технология делает долговечнее капот, двери, крылья крышу, а также пол и каркасы боковин автомобилей. В то же время повышается устойчивость к ржавчине у компонентов, скрытых в передней части «грузовичков», плюс у внутренних панелей в пассажирском отсеке.

Изготовлением необходимых комплектующих занимается одна из дочерних структур «Соллерса», процесс организован на автоматизированной линии. Кстати, там же появятся на свет детали для нового внедорожника Sollers S9. Его сертификация уже стартовала, о чем ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».