В России запустили сборку Jeland J7 по полному циклу

В нашей стране начали собирать среднеразмерный кроссовер Jeland J7 по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Производство налажено на заводе холдинга «АГР» в поселке Шушары, который является частью Северной столицы. Продажи «семерки» уже стартовали, за нее просят минимум 2 849 000 рублей.

Кроссовер встал на конвейер в Санкт-Петербурге

Согласно пресс-релизу, находящемуся в распоряжении портала «АвтоВзгляд», производственный процесс организован по современным стандартам. На перезапущенном предприятии, где прежде хозяйничал концерн General Motors, выстроили многоступенчатую систему управления и контроля качества. Обеспечен высокий уровень автоматизации.

Jeland J7 является локализованной версией одноименного китайского паркетника компании Jaecoo. Новинке провели адаптацию к российским дорожным и климатическим условиям. Например, скрытые полости и днище кузова обрабатывают воском. Предусмотрены дополнительные слои материалов, защищающие от ржавчины, воздействия гравия и лишнего шума.

Обрусевшую «поднебесную» модель легко узнать по традиционному внедорожному экстерьеру. Его главной «фишкой» стала LED-оптика с шахматным рисунком. SUV доступен с передним и полным приводом, моторная гамма представлена 1,6-литровыми турбомоторами, выдающими 150 и 186 л.с. Передачи переключает 7-скоростной преселектив.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл все цены и комплектации Jeland J7 для отечественного рынка.