Volkswagen готовит очередное сокращение персонала по всему миру

Помимо кадровых перестановок, топ-менеджер автогиганта задумал существенно урезать инвестиционные вложения. Сообщается, что в течение предстоящих пяти лет объем финансирования уменьшится ориентировочно на 15% от текущих показателей.
Инсайдеры утверждают, что Оливер Блюме и главный финансовый директор VW Арно Антлиц задались целью провести полную реорганизацию структуры предприятия. В рамках этой инициативы рассматривается сценарий, при котором основная марка Volkswagen и заводы, специализирующиеся на выпуске комплектующих, будут выведены из состава существующей корпоративной системы и преобразованы в самостоятельные независимые единицы.
Если говорить о среднесрочных перспективах, то автопроизводитель собирается ликвидировать производственные площадки в нескольких немецких городах. В перечень объектов, подлежащих закрытию, попали мощности в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод, принадлежащий дочернему бренду Audi и расположенный в Неккарзульме. Промышленные операции там будут свернуты только после того, как выпускаемые на этих линиях модели автомобилей окончательно снимут с конвейера.
Рыночная реакция на циркулирующие новости оказалась сдержанно позитивной. В ходе торговой сессии в пятницу акции компании демонстрировали подъем на половину процентного пункта. Тем не менее, динамика с начала текущего года выглядит удручающей: рыночная капитализация производителя обвалилась почти на четверть, сократившись до отметки в 39 млрд евро. Для сравнения, ведущий биржевой индикатор DAX за аналогичный период сумел прибавить лишь чуть более одного процента.