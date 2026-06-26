Volkswagen готовит очередное сокращение персонала по всему миру

Руководство немецкого автомобильного концерна Volkswagen намерено осуществить масштабное сокращение персонала по всему миру. Согласно информации, распространенной изданием Manager Magazin, главный исполнительный директор Оливер Блюме вынашивает планы по увольнению до ста тысяч сотрудников в ближайшие несколько лет. Параллельно с этим предполагается остановка производственной деятельности на четырех предприятиях группы, расположенных на территории Федеративной Республики Германия.

Помимо кадровых перестановок, топ-менеджер автогиганта задумал существенно урезать инвестиционные вложения. Сообщается, что в течение предстоящих пяти лет объем финансирования уменьшится ориентировочно на 15% от текущих показателей.

Инсайдеры утверждают, что Оливер Блюме и главный финансовый директор VW Арно Антлиц задались целью провести полную реорганизацию структуры предприятия. В рамках этой инициативы рассматривается сценарий, при котором основная марка Volkswagen и заводы, специализирующиеся на выпуске комплектующих, будут выведены из состава существующей корпоративной системы и преобразованы в самостоятельные независимые единицы.

Если говорить о среднесрочных перспективах, то автопроизводитель собирается ликвидировать производственные площадки в нескольких немецких городах. В перечень объектов, подлежащих закрытию, попали мощности в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод, принадлежащий дочернему бренду Audi и расположенный в Неккарзульме. Промышленные операции там будут свернуты только после того, как выпускаемые на этих линиях модели автомобилей окончательно снимут с конвейера.

Рыночная реакция на циркулирующие новости оказалась сдержанно позитивной. В ходе торговой сессии в пятницу акции компании демонстрировали подъем на половину процентного пункта. Тем не менее, динамика с начала текущего года выглядит удручающей: рыночная капитализация производителя обвалилась почти на четверть, сократившись до отметки в 39 млрд евро. Для сравнения, ведущий биржевой индикатор DAX за аналогичный период сумел прибавить лишь чуть более одного процента.