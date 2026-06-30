Кроссоверы Li Auto начнут собирать в Казахстане

Китайский концерн Li Auto/Lixiang выбрал Казахстан в качестве первой зарубежной площадки для производства своих гибридных автомобилей. Они встанут на конвейер в Костанае. Возможно, и в нашей стране со временем начнут торговать «китайцами» тамошней сборки.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», «поднебесный» автостроитель подписал соответствующее соглашение с казахстанской мультибрендовой площадкой Allur Auto. Ожидается, что на ее территории займутся выпуском кроссоверов с индексами L6, L8 и L9. Скорее всего, «восьмерка» и «девятка» будут уже обновленными.

Поначалу производство должно осуществляться только крупноузловым методом. Но в дальнейшем предусмотрен углубленный уровень локализации, а также создание местного пула поставщиков необходимых комплектующих.

Остается сказать, что Allur является официальным дилером Lixiang в упомянутой соседней республике. На сегодняшний день и на ее рынке, и в РФ торгуют тремя моделями бренда исключительно китайского розлива — L6, L7 и L9.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл цену нового Li Auto L8, который приедет в Россию.