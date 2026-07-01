LADA Vesta получила климат-контроль и телематику

АВТОВАЗ поставил на конвейер свежую модификацию своей флагманской модели LADA Vesta. В список ее базовых опций включили систему телематики LADA Connect Старт, а также климат-контроль. Все его основные элементы производят в нашей стране. Стоимость и комплектации тольяттинцы обещают раскрыть ближе к старту продаж.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», новоиспеченная климатическая система «Весты» умеет самостоятельно поддерживать в салоне температуру, заданную водителем. Электроника следит за ситуацией и распределяет воздушные потоки, ориентируясь на показатели трех датчиков. Процесс откалиброван так, чтобы оставаться плавным и минимально заметным.

Климат-контроль управляется вращающимися рукоятками, где высвечиваются градусы Цельсия, интенсивность работы и направление обдува. Все показатели дублируются на планшет штатной «мультимедийки» с 10-дюймовым дисплеем.

По словам производителей, телематика выводит общение автомобиля и его владельца на новый уровень. Установка приложения «Мир LADA» на смартфон дает возможность дистанционно контролировать состояние машины. Например, уточнять ее локацию, запущен ли мотор и сколько бензина осталось в баке. Такие нововведения особенно актуальны, когда автомобилем управляют несколько человек, отмечают представители бренда.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о подписке на LADA Vesta, являющейся альтернативным способом покупки.