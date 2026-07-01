Раскрыты характеристики российского электрического кроссовера Voyt

В нашей стране продолжается разработка кроссовера Voyt, оснащенного электрической силовой установкой. Сейчас новинка находится в статусе прототипа. Запас хода составляет 337 км, но в перспективе его планируют увеличть вдвое. Сроки начала серийного производства пока неизвестны.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Московского политеха. Оказалось, что Voyt SUV, созданный сотрудником «Росатома» Романом Войтом, сумел впервые самостоятельно проехать по московским улицам.

«Электричка» построена на универсальной архитектуре, собранной инженерами упомянутого вуза. Речь идет о платформе класса В — В+ с высокой степенью локализации. Снаряженная масса батарейной модели составила менее тонны. Более 60% элементов планируют производить в России.

Несущая конструкция сделана из полого углекомпозитного профиля, играющего роль каркаса для тяговой батареи. Ее емкость на 42 кВт·ч позволяет проехать без подзарядки 337 км. В будущем ожидается появление версии на 84 кВт·ч, что повысит автономный пробег до 670 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал зачем России понадобился автобренд Voyt.