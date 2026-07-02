В России запустили сертификацию кроссовера Votour JC3

Для российского рынка сертифицируют китайский кроссовер Votour JC3. Судя по всему, он будет копией Soueast S06, но получит оригинальные шильдики. «Шестерка» официально доступна в России, за нее просят от 3 099 000 до 3 479 900 рублей. Ожидается, что ценник тройки будет примерно таким же.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», новинка встанет на конвейер бывшего завода Hyundai в Северной столице, который нынче принадлежит отечественному холдингу «АГР». Сроки начала продаж пока неизвестны.

На сегодняшний день для «тройки» уже получено несколько сертификатов соответствия. Они необходимы для дальнейшего оформления Одобрения типа транспортного средства, открывающего путь к легальным массовым продажам на территории не только России, но и всего ЕАЭС.

Отметим, что JC3 — заводской индекс, финальное рыночное название модели может быть совсем другим. К сожалению, сейчас мы располагаем минимальным количеством информации о характеристиках SUV. Доподлинно известно, что его «вооружат» двигателями внутреннего сгорания с двумя вариантами объема. С другой стороны, Soueast S06 продается у нас с апреля 2026 года, и его особенности портал «АвтоВзгляд» давно расписал.