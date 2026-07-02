Аналитики подсчитали, кто из автопроизводителей отозвал больше всего машин в РФ

Автопроизводители объявляли в нашей стране восемь отзывных кампаний с начала 2026 года. Они коснулись 153 280 легковых и грузовых автомобилей.

Об этом сообщает агентство «ПромРейтинг», опираясь на данные Росстата. По словам экспертов, больше всего машин в РФ за указанный период отзывали китайский концерн Geely, отечественный автогигант LADA, а также сбежавший из страны южнокорейский автостроитель Kia.

В частности, Geely провел две кампании, затрагивающие в общей сложности 56,5 тыс. автомобилей. Седаны Emgrand нуждаются в замене крышки топливного бака во избежание его поломки и появления неприятностей с бензонасосом. А кроссоверы Atlas необходимо избавить от предохранителя, способного оплавить датчики.

В то же время сервисные мероприятия затронули LADA Granta в количестве 41 307 штук. В их случае сервисмены должны поколдовать над системой вызова экстренных служб. У Kia могут представлять опасность 33 тыс. Rio из-за риска короткого замыкания в блоке предохранителей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Jeep отзывает более 1,3 млн машин по всему миру.