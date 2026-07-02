В России появится новый тестовый полигон для беспилотных автомобилей

Новый испытательный комплекс для беспилотных транспортных средств планируют открыть в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус». Она находится в границах Имеретинской низменности города Сочи.

Их будут испытывать в разнообразных условиях

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного дептранса. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, свежая площадка рассчитана на полный цикл создания беспилотников. Там будут заниматься всеми необходимыми процессами, начиная от разработки концепта и заканчивая процедурой сертификации, после чего можно будет открывать продажи готовой модели.

Одной из ключевых «фишек» полигона станет мультисредовая направленность. То есть беспилотную технику смогут проверять на земле, а также в воздухе и в воде. Плюс будет организована подготовка профильных кадров, включая инженеров-испытателей и операторов.

За счет разнообразного ландшафта региона и мягкого климата разработчики беспилотных авто получат возможность заниматься их тестированием в различных географических условиях. Работа может продолжаться круглый год.