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Китайская теория автостроения: почему нас бесит массовая локализация «чайнакаров» в России

Так ли плох путь откровенного заимствования, по которому идет отечественный автопром

Год 2026 запомнится отечественному автомобилисту сонмом новых отечественных автомобильных брендов: Volga, Jeland, Esteo, Senat и другими, что еще наверняка появятся. Да, в основе — китайские машины и китайские же технологии: у всех новоявленных российских марок есть «восточный партнер». И многим водителям это партнерство не нравится: мол, своего нет, шильдики переклеиваем, позор-срамота. Но так ли плох союз нашего и китайского автопром на самом деле, размышляет портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Китайская теория автостроения: почему нас бесит массовая локализация «чайнакаров» в России

Появление новых отечественных автомобилей и запуск целого ряда простаивающих конвейеров вызвал в социуме отечественных водителей неоднозначную реакцию. Одни порадовались появлению новых и местами даже доступных моделей, на которые еще и государственные программы кредитования распространили, другие завели «старую песню о главном».

Мол, это совсем не отечественная машина, «китайщина», «своего нет» и далее по списку. Последних, заметим, большинство. Из чистого любопытства: а что же румынская Dacia, собираемая под брендом LADA, столько эмоций не вызвала? Великий румынский автопром? Или Largus (в девичестве Dacia Logan MCV) настолько круче Monjaro, который так и вообще самый популярный и любимый китайский кроссовер в России?

Но отложим эмоции «на сладкое» и попробуем разобраться в экономических процессах автостроения. Volkswagen — великий, без малейшего сарказма, немецкий автомобильный бренд, вершина инженерии, предмет обильного слюноотделения у массы автомобилистов — прямо сейчас занят поиском партнерства с китайцами: технологии Поднебесной не только, по мнению немцев, передовые, но и, внимание, более дешевые, чем, собственно германские.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

Не выплыть фрицам без китайцев, называя вещи своими именами. Божественный японский автопром в Европах так и вовсе уступил китайцам по объемам продаж: 11% против 12%. Выходит, что «чайнакары» являются наиболее привлекательным вариантом даже там, где выбор собственного ТС никакими санкциями не ограничивается.

Второй важный нюанс, который регулярно опускается за скобки, это самобытность отечественного автопрома. Как-то у нас не принято вспоминать, что Горьковский автозавод построили американцы, а первенец нижегородского конвейера ГАЗ-А — собранный по лицензии Ford-A. «Москвич» это Opel, «Жигули» — FIAT. Концерн Renault, постыдно сбежавший из РФ в 2022-м, к слову, имел прямой финансовый интерес к нашим широтам еще со времен последнего императора, а после и с СССР общий язык оперативно нашел.

В могучем Советском Союзе не стеснялись покупать передовые капиталистические технологии и развивать свое с условной третьей ступеньки, а не с первой. А у нас сейчас, когда «Нива» на конвейере стоит уже 50 лет, видите ли, моветон. Странно, не находите?

Ключ к успеху в любой промышленной революции — не авторство технологий, а современность и актуальность последних. Те же китайцы, на которых сейчас неровно дышит весь мир, заимствовать не стеснялись, а дальше — «сами с усами». Они смогли, а чем мы хуже? Старье решения скупить — много ума не надо, а вот выбрать наиболее технологичные с последующей возможностью их развивать в рамках своих потребностей и компетенций — круто и дорого.

Но если весь мир, пусть и сквозь зубы, признал феноменальный рывок китайского автопрома и пошел с ним на вынужденное партнерство, то отчего же у нас-то столь предвзятое к подобной схеме сотрудничества отношение? Откуда такое самомнение, которое зачастую банально не по карману? Мало нам одного электрокара «Атом», которого скорее нет, чем он есть, зато весь из себя self-made? И на эти вопросы очевидных ответов с дивана не находится. Сколько не ищи.

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