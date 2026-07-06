Эффект «карточного домика», который рушится одним неловким движением, очень скоро может продемонстрировать оплот немецкой автомобильной промышленности и некогда наиболее продаваемый бренд в мире — Volkswagen. Немцы собираются пойти на беспрецедентные меры для выживания, однако перспективы выбраться из ямы, куда сами себя загнали, не особо-то и прослеживается. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Снежный ком» проблем, которые VW уверенно коллекционировал на протяжении долгих лет, приблизился к тому неловкому моменту, когда может похоронить под собой производителя. Набранная масса глупых и непрофессиональных решений оказалась настолько велика, что автогигант рискует банально «сыграть в ящик», не дожив до следующего отопительного сезона. Просто вдумайтесь: к закрытию готовят заводы в Цвиккау, Неккарзульме, Ганновере и Эмдене, а на увольнение уже отрядили 100 000 сотрудников по всему миру. Шестую часть от всей зарплатной ведомости!

Причина столь фатального сокращения производства банальна до безобразия: более 500 000 произведенных машин не реализуются. Они не нужны рынку. Немецкий автопром внезапно оказался слишком дорогим и технологически несоврthityysv, чтобы продаваться в привычных объемах.

А китайцы — тут как тут: «поднебесные» бренды один за другим заходят на рынки Старого Cвета, вытесняя привычных и засидевшихся на своих тронах фаворитов. Для осознания: доля китайского автопрома в Европе уже составляет 12% рынка. А «божественного» японского — 11%. Вот и сказочке конец.

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Зная, что за собой товарищи из КНР оставят только выжженную землю, передушив все местное производство ценами, европейцы, конечно, попытаются сопротивляться, после чего будут скуплены в товарных количествах.

И не останется уже никаких «Сеатов», «Альфа Ромео» и прочих «Шкод». Вернее, останутся, но за их значками станут скрываться так «любимые» нами Chery-Geely, чьи автомобили уже набирают популярность в Европе.

Примеры есть: MG, который старинный британский Morris Garage, давно представляет собой весьма посредственный и бюджетный китайский бренд, а Jaecoo — в лидерах британского рынка. Тоже самое со временем случится и в Германии, где аборигены проиграют ценовые войны, а расчетливые германские автолюбители очень быстро усмотрят положительные стороны в дешевых машинах. И совсем не важно, что их евро превратятся в юани и отправятся в Китай.

Печальное осознание переломного момента, когда вчерашнее окончательно ушло в прошлое, а глобализация внезапно обернулась против самих глобалистов, лишь подчеркивает сложность текущей ситуации. Не только в России — повсеместно. Мир меняется, и пора бы уже к этому привыкнуть. Или начинать привыкать...