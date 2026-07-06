Раскрыты официальные характеристики и оснащение Tenet Plus L4 для России

Российский бренд Tenet Plus официально обнародовал основные параметры компактного кроссовера L4. Он станет второй моделью в линейке производителя после L6. Серийный выпуск наладят в Санкт-Петербурге, начало продаж ожидается в третьем квартале 2026 года.

Согласно пресс-релизу производителя, габариты «четверки» составляют 4505х1820х1635 мм при колесной базе 2700 мм. В основе лежит «умная» архитектура PMA (PLUS Modular Architecture). Снаружи SUV легко узнать по массивной радиаторной решетке с «бриллиантовым узором», «кошачьей» оптике и 17-дюймовым двухцветным легкосплавным колесным дискам.

Под капотом установлен 147-сильный турбомотор объемом 1,5 л, выдающий 225 Нм крутящего момента. Передачи переключает 6-скоростная роботизированная трансмиссия с парой сцеплений. Привод может быть только передним.

Одним из основных акцентов салона с отделкой из экокожи стал 13,2-дюймовый вертикальный тачскрин, предусмотрена 8-дюймовая цифровая приборная панель. Под рулем установлен селектор переключения режимов вождения, блок физических кнопок облегчает управление различными настройками. Доступны климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт и бесключевой доступ.

За безопасность отвечают шестерка «эйрбегов» и набор продвинутых водительских ассистентов. Электроника умеет следить за слепыми зонами, помогает менять полосу движения и экстренно тормозить. Особого внимания, по мнению представителей бренда, заслуживает система контроля устойчивости к опрокидыванию (RSC).

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что кроссовер Tenet Plus L4 сертифицировали для российского рынка.