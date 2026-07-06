Названы сроки запуска серийного производства обновленного Evolute i-Sky

После обновления электрический кроссовер Evolute i-Sky должен встать на конвейер в августе 2026 года. На заводе отечественного бренда в Липецкой области организуют выпуск по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала «АвтоВзгляд». Рестайлинговый i-Sky относится к сегменту C, его сильными сторонами считаются броский экстерьер, инновации и просторный салон.

За движение отвечает 218-сильная силовая установка, обеспечивающая 310 Нм тяги. На ускорение до «сотни» уходит 8 секунд. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 62 кВт·ч позволяет «электричке» преодолеть до 424 км без подзарядки. На восполнение энергии с 30 до 80% потребуется чуть меньше получаса.

В список оборудования вошли цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма, а также 14,6-дюймовый мультимедийный комплекс. Водителю помогают следить за обстановкой камеры кругового обзора на 360°. Интерьер оборудован панорамной крышей, в качестве последнего штриха упомянут внушительный список электронных помощников.

Остается сказать, что обновленный Evolute i-Sky показали общественности 6 июля в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. На мероприятии представили всю линейку марки, включая новинку 2026 года — полноприводный гибрид i-Space.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Evolute i-Sky, пережившего рестайлинг.