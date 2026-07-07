Cтретч-седану LADA Aura обновили оснащение

АВТОВАЗ приступил к выпуску удлиненных бизнес-седанов LADA Aura с пересмотренным списком оборудования. Тольяттинцы добавили в него автоматическую климат-систему и телематику LADA Connect Старт. Они будут доступны по всех комплектациях. О старте продаж объявят дополнительно.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», климат-контроль, самостоятельно поддерживающий заданную температуру в салоне, стал для «Ауры» с дополнительным пространством для ног еще одним атрибутом, призванным повысить комфорт в повседневных поездках.

В то же время владелец четырехдверки получит телематическую систему, которой можно воспользоваться, скачав на смартфон приложение «Мир LADA». Оно позволяет удаленно проверять, где находится автомобиль, состояние мотора и уровень заряда аккумулятора. Еще удастся отслеживать, закрыты ли двери и багажник. По мнению производителей, нововведение будет особенно удобным, если машиной пользуются несколько человек.

Вышеперечисленное стало частью и базового исполнения «Премьер», куда включены обогрев всех сидений и руля, ESC, четверка «эйрегов», а также 7-дюймовая «мультимейдийка» и бесключевой доступ. Старшая модификация «Статус» отличается кожаной отделкой сидений, двухцветной «приборкой» и диагональю центрального тачскрина в 10 дюймов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что аналогичные опции достались флагманской модели вазовцев LADA Vesta.