В России до конца года начнут выпускать «автоматы» GWM

Китайский концерн Great Wall Motor (GWM) до конца 2026 года наладит в нашей стране производство автоматических коробок передач. Речь идет об автомобильных трансмиссиях, которые планируют собирать в Тульской области на заводе Haval. Последний, как известно, является дочерней структурой «поднебесного» автогиганта.

Их будут делать под Тулой

Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на представителей пресс-офиса компании. Уточняется, на упомянутом предприятии в индустриальном парке «Узловая» намерены освоить литье корпусных деталей «автоматов». Их собираются производить по полному циклу.

Реализуемый проект будет одним из самых значимых этапов локализации автомобилей Haval на территории России, так как автоматическую трансмиссию относят к наиболее технологичным и сложным компонентам.

В 2027 году на той же площадке займутся выпуском металлоемких деталей двигателей внутреннего сгорания. Подразумевается литье головок цилиндров и блоков. На сегодняшний день машины бренда получают отечественные поршни, свечи, масло и насосы охлаждения.