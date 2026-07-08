Эксперт Мельников назвал неочевидную проблему дизельных двигателей

Система рециркуляции выхлопных газов, также известная как EGR, была придумана ради заботы об экологии, однако на практике она способна нанести двигателю куда больше вреда, чем пользы. Производители внедряют ее под давлением жестких норм по выбросам, но расплачиваться за это приходится автовладельцам.

Основатель тюнинг-ателье «Лаборатория скорости» Станислав Мельников объяснил в беседе с «Российской газетой», что принцип работы EGR заключается в принудительном возврате части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Смешиваясь с воздухом, они вытесняют кислород, что снижает температуру сгорания и уменьшает образование оксидов азота. Казалось бы, благая цель достигнута, но у медали есть обратная сторона.

Из-за падения температуры и нехватки кислорода в цилиндрах лавинообразно растет количество сажевых частиц, оксидов углерода и углеводородов. Примерно 30-40% этой сажи не вылетает в трубу, а оседает в моторном масле, превращая его в абразивную пасту. Исследования, в частности работа кафедры машиностроения Университета Шеффилда, доказали, что загрязненное сажей масло вызывает значительный износ деталей. Абразивное воздействие усугубляется масляным голоданием в зонах контакта, а при высоких концентрациях сажи добавляется еще и коррозионный износ.

Ради очистки выхлопа от оксидов азота автовладелец получает ускоренное старение смазки и повышенный износ цилиндро-поршневой группы. Ресурс двигателя неизбежно сокращается. Одним из способов защиты мотора считается отключение EGR, но проводить эту операцию нужно грамотно. Просто заглушить трубку недостаточно, предупреждает эксперт. Требуется обязательная программная коррекция блока управления, чтобы тот правильно рассчитывал воздушную массу и адаптировал остальные параметры. Только так можно избавить агрегат от лишней сажи, сохранить его КПД и избежать побочных эффектов.