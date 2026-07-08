Эксперты объяснили неожиданный рост российского авторынка в июне

Июнь 2026 года принес российскому авторынку 116 300 реализованных новых легковых автомобилей — на 29% больше, чем в июне прошлого года. Лидерство сохраняет LADA, на втором месте Haval, на третьем —Tenet. В десятку самых продаваемых также вошли Geely, Changan, Belgee, Toyota, Jetour, Mazda и Jaecoo. Почему же рынок растет, несмотря на высокие ставки по кредитам, и надолго ли это — портал «АвтоВзгляд» выяснил у экспертов.

Темпы автопродаж первого летнего месяца не сохранятся до конца года

В пресс-службе ГК «Автодом» пояснили, что рост автопродаж в июне обеспечен совокупностью факторов, включая эффект низкой базы 2025 года. Однако, по оценке специалистов компании, после июньского всплеска рынок стабилизируется, и столь высокие темпы реализаций вряд ли сохранятся до конца года.

— Для поддержки спроса необходимы стимулы в виде снижения ключевой ставки ЦБ и субсидирования программ финансирования. На динамику продаж автомобилей будут влиять их цены и курс валют, — пояснили в компании.

Особого внимания заслуживает тот факт, что рост продаж происходит на фоне все еще высоких ставок по автокредитам. В первом квартале 2026 года средняя ставка на новые авто снизилась до 10,7%, уровень одобрения заявок вырос до 74%. Центробанк в четвертый раз в 2026 году снизил ключевую ставку до 14,25% — это девятое подряд снижение с июня прошлого года.

— Постепенное смягчение денежно-кредитной политики стимулирует увеличение объемов автозаймов. Также россияне направляют на покупку автомобилей свободные средства с депозитов, доходность которых снижается, — отметили в пресс-службе.

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, считает, что ключевым драйвером стал ажиотаж перед новым повышением ставок утильсбора и переходом на новые экологические стандарты.

— Ожидание очередного повышения «утиля» и перехода на новые экологические стандарты стимулировало покупателей к совершению сделок в июне, чтобы избежать будущих надбавок. Снижение ключевой ставки и укрепление рубля, безусловно, положительно влияют на покупательскую способность и делают автомобили более доступными. Кроме этого, после «зимнего затишья» накопился определенный отложенный спрос, который и реализовался в летний период, — пояснил Толкачев.

Парадокс роста продаж при сохраняющихся высоких ставках по кредитам, по его словам, объясняется несколькими причинами. Снижение доходности вкладов подталкивает людей к поиску альтернативных способов сохранения сбережений. Инвестирование в «реальные активы», такие как автомобили, становится более привлекательным. Кроме того, банки проводят гибкую политику для привлечения клиентов, предлагая индивидуальные условия и специальные программы.

— Если положительные макроэкономические тенденции сохранятся, а регуляторные меры, например утильсбор, будут внедряться постепенно, рынок может продолжить демонстрировать умеренный рост. После июньского всплеска возможна некоторая коррекция, поскольку наиболее активные покупатели уже совершили свои приобретения, — предупреждает профессор.

По его прогнозу, рынок может выйти на плато, демонстрируя незначительные колебания в зависимости от конъюнктуры. В целом российский авторынок демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям. Дальнейшее развитие будет зависеть от экономической политики, геополитической ситуации и поведения потребителей.