Кроссовер Tenet Plus L6 сертифицировали для российского рынка

В России успешно завершилась сертификация первого кроссовера нового отечественного бренда Tenet Plus. Речь идет о среднеразмерной модели с индексом L6. Она сможет похвастать выразительным дизайном и продвинутыми технологиями.

Новинку будет выпускать один из заводов холдинга «АГР»

Как сообщает в национальном мессенджере «Макс» канал «Автопоток», пока производителю удалось получить ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) лишь на одну из версий «шестерки». И этот документ позволяет начать легальные массовые продажи машин, оборудованных передним приводом.

Россияне смогут рассчитывать на Tenet Plus L6, оснащенный 147-сильной бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л. В роли трансмиссии выступит 6-диапазонный «робот». Новинка относится к типу T3B и, по неофициальным данным, является полной копией китайского паркетника Lepas L6, за исключением шильдиков.

Экземпляры с системой 4х4 уже анонсированы, но зеленый свет для них пока не зажегся. Ожидается появление силового агрегата аналогичного объема с форсировкой на 150 л.с.. Его парой должен стать 7-скоростной преселектив.

Остается добавить, что рыночный дебют Tenet Plus L6 запланирован на третий квартал 2026 года, то есть кроссовер поступит в продажу до конца сентября

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал официальные характеристики и оснащение нового Tenet Plus L6.