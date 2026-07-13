Харакири не поможет: как Honda скатилась до худших показателей в своей истории

В средневековой Японии самурай ради искупления вины и сохранения чести совершал ритуал харакири. Компания Honda допустила настолько серьезные просчеты, что по самурайской логике ее руководители должны бы держать ответ самым радикальным образом. Но даже если и так — что уже с того? Портал «АвтоВзгляд», как бы прискорбно это ни звучало, не верит в повторный расцвет марки, самостоятельно загнавшей себя туда, откуда уже и не выбраться.

Когда-то давно Соитиро Хонда, будучи бескомпромиссно преданным своему делу, сумел превратить несовершенное, бессистемное производство в гигантскую автоимперию. Был ли он гением? Безусловно. Но его гениальность дополнялась четким пониманием одной вещи: нужно делать ставку на то, что у тебя получается лучше всего. А это были двигатели — внутреннего сгорания.

Нынешний же генеральный директор компании Тосихиро Мибе пять лет тому назад пообещал, что к 2040 году руководимая им структура окончательно скажет «нет» ДВС и встанет на рельсы электромобильности. Зачем и почему — непонятно. И вот, избрав путь в сторону исключительно «электричек», Honda в прошлом месяце зафиксировала свой первый годовой убыток за 70 лет.

Этого могло бы не быть, но на неутешительную статистику повлиял не кто иной, как Дональд Трамп, отменивший федеральные налоговые льготы на покупку электрокаров в США. И поскольку именно Штаты являются крупнейшим рынком сбыта для «Хонды», ее провал доходов оказался неизбежным.

Тосихиро Мибе. Фото Yoshio Tsunoda/globallookpress.com

Не спорим — каждый имеет право на ошибку, ведь все мы не роботы. Однако подвести такого автогиганта к краю пропасти и не понести никакой ответственности за это — непозволительная роскошь.

На последней встрече с акционерами «Хонды» Мибе попросил понять его и простить, и присутствующие в зале пошли на поводу. Что это, если не кризис кадров японского топ-менеджмента? Но давайте все-таки попытаемся понять логику господина Мибе, решившего однажды в одночасье покончить с ДВС.

Главным образом здесь сыграла роль инженерная культура «Хонды», которая никогда не боится идти наперекор общепринятым представлениям. Например, в 1970-х годах производитель удивил всех конкурентов, разработав революционный двигатель с системой CVCC.

В нем не было дорогостоящих компонентов типа каталитических нейтрализаторов, но при этом он соответствовал самим строгим стандартам по выбросам. Как мы понимаем, тогда ставка на смелое техническое решение себя оправдала.

Второе — Мибе и его ближайшие соратники положились на партнеров, уверявших, что вместе они смогут достичь невероятно многого на электромобильном поприще. Так, в 2022-м японцы заключили соглашение о сотрудничестве с американским концерном General Motors, чтобы сообща строить качественные и доступные «электрички».

Фото Patrick Chengzhi Wang/globallookpress.com

Но оказалось, что GM слишком поверил в себя как в гуру электромобильных технологий, утянув за собой еще и новоявленного партнера. Просто для наглядности: GM только на собственных электрокарах потерял 7,6 миллиарда долларов. Как видно, в отдельных каких-то моментах большого управленца можно попытаться оправдать, но существуют и те вещи, где ему нет прощения.

Взять хотя бы практически полное игнорирование силы автопрома КНР, в чем, по слухам, его неоднократно упрекали бывшие руководители Honda. Есть данные, что за время своего нахождения у руля компании Мибе лишь несколько раз приезжал в Китай — он банально не понимал, зачем считаться с тем, кто пришел в эту игру под названием автобизнес буквально вчера.

Положение у «Хонды» сегодня настолько шаткое, что она вовсе покидает некоторые рынки — чего стоит одна Южная Корея, где марка остается только с мотоциклами. Кстати, о мотоциклах. Буквально на днях на территории Евросоюза стартовали продажи электробайка Honda WN7, первого в истории бренда. И в этом направлении ждем ставку на электричество? Если так, то пиши пропало.