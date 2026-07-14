Рудимент или комфорт: зачем водителю потолочная ручка в салоне машины

Оснащение современного автомобиля чрезвычайно разнообразно и технологично — от ионизатора до проекционного дисплея, а некоторые элементы, наоборот, навсегда ушли в историю. Пойди-поищи механический стеклоподъемник, например, или банальный прикуриватель! Однако есть одна опция, которая до сих про многими производителями устанавливается, хотя 3/4 автомобилистов ей никогда не пользовались: салонная ручка у водителя. Зачем она? Кому нужна? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Когда-то давно, когда солнце было ярче, трава зеленее, а автомобиль — в первую очередь автомобилем, оснащение у всех было относительно стандартным: каждая новая опция преподносилась, как великое инженерное открытие. Потом открытий становилось все меньше, а опций — все больше: машина породнилась с музыкальным центром, холодильников, кинотеатром и даже колонкой «Алиса».

Тяжелая волна прогресса смывала нечто ненужное — вроде настроек руля и подвески — и заменяло их действительно важным — огромным экраном мультимедийной системы, в частности. Но один артефакт прошлого стойко стоял на своем месте: салонная ручка на потолке у водительского места.

Оглядывая толстый слой пыли, удобно возлежащий на всех ее поверхностях, обычный пользователь автомобиля недоумевает: а зачем же она нужна? Водитель же обязан держать руль двумя руками, третью — для ручки — пока не отрастили.

Зная чудовищную меркантильность автопроизводителей, оценивающих добавку каждого самореза в подкрылок миллионными издержками, в банальную забывчивость верится слабо: эти не забудут. Однако же ручка на своем месте и ничто, кажется, не способно ее с этой позиции сдвинуть. Впрочем, на то есть вполне прикладные причины.

Во-первых, несмотря на крики о привлечении молодой аудитории, каждый производитель автомобилей знает: самый ценный клиент — взрослый. Он же и самый платежеспособный. И пока пионеры осваивают моноколеса и самокаты, пенсионеры приобретают автомобили. А им нужно удобно садиться и, внимание, удобно вставать с водительского места, для чего, собственно говоря, и нужна ручка.

Пожилой человек зачастую не может ловко попасть и покинуть салон, поэтому вынужден искать поддержки: тут-то и вступает в дело та самая потолочная ручка. Во-вторых, ее частенько используют в момент настройки сиденья с механическим приводом: не всем водителям удобно пользоваться для этой неблагозвучной задачи рулем или собственными ногами.

Автомобиль — всегда дорогая и сложная покупка, независимо от страны и дохода покупателя. До тест-драйва может и не дойти, а вот познакомиться с потенциальной обновкой желает каждый: в этом ритуале обязательно будет и посадка, и выход из салона, а ежели рука внезапно не найдет той самой ручки под крышей — сделки не быть.

Так что ручка у водителя обязательно будет и дальше мотивировать нас на ежедневную физкультуру: если ее не поставит автопроизводитель — дилеры прикрутят. Иначе как машины-то продавать?