Sollers начал выпускать пикап ST8 с бензиновым мотором и «автоматом»

Новую версию пикапа Sollers ST8 (СТ8), оснащенную бензиновой двухлитровой «четверкой», начали собирать по полному циклу на площадке УАЗа. В тандеме с силовым агрегатом работает классическая автоматическая трансмиссия. Продажи должны стартовать в августе 2026 года.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», список модификаций «восьмерки» расширили в ответ на запросы потенциальных покупателей. По словам производителей, «грузовичок» стал комфортнее и получил улучшенные характеристики.

Отдача двигателя, унаследованного от родственного ST9 (СТ9), составляет 224 л.с. Можно рассчитывать на тягу в 390 Нм. «Автомат», снабженный гидротрансформатором, имеет 8 передач, при желании их можно переключать принудительно. Для установки новой связки ДВС и трансмиссии пришлось дорабатывать моторный отсек и панель пола.

На упомянутом предприятии предусмотрена штамповка, сварка и окраска кузовов Sollers ST8. Он может похвастать высоким уровнем локализации. Например, при производстве используются российский оцинкованный металл для изготовления различных элементов, плюс наши блоки управления и компоненты безопасности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о запуске сертификации внедорожника Sollers S9 для российского рынка.