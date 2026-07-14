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Стало известно, как долго АВТОВАЗ будет выпускать LADA Niva Legend

Недавно внедорожник освежился, получив более сотни новых деталей

Премьера рестайлинговой LADA Niva Legend прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Одной из главных особенностей стал восьмиклапанный мотор объемом 1,8 л. Старт серийного производства запланирован на 20 июля. А в преддверии рыночного запуска представили АВТОВАЗа рассказали, как долго внедорожник продержится на конвейере.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Стало известно, как долго АВТОВАЗ будет выпускать LADA Niva Legend

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на директора по продукту АВТОВАЗа Леонида Орлова, продолжительность жизненного цикла старой-доброй «Нивы» зависит исключительно от потребителей и их желания покупать внедорожник. Уточняется, что штампы обновляются ежегодно.

Niva Legend появилась на свет с индексом ВАЗ-2121, первый экземпляр собрали в Тольятти 5 апреля 1977 года. Модель пошла в серию через несколько месяцев. Основная сложность выпуска была в том, чтобы провести унификацию узлов и агрегатов с так называемой вазовской «классикой» — семейством, куда входили модели от «единички» до «семерки».

С тех пор прошло 49 лет, на свет появились около 2,5 млн внедорожников «Нива». В следующем году ей исполнится полвека.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности эволюционировавшей LADA Niva Legend.

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