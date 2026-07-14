Внедорожник Haval H9 опять получит российскую прописку

Haval H9 второго поколения снова встанет не отечественный конвейер. Производством внедорожника на сей раз займется калининградский «Автотор», машины первой генерации выпускались под Тулой. И ему, кстати, вернут дизельную версию.

Его будут собирать в Калининграде

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на источник, знакомый с процессом сертификации. Оказалось, что несколько деклараций соответствия на «девятку» оформила компания «Автотор Трансбалт». Они нужны для получения ОТТС (Одобрения типа транспортного средства), позволяющего начать легальные массовые продажи автомобиля в стране и государствах ЕАЭС.

Согласно документации, Haval H9 местного разлива будет оснащаться 218-сильной бензиновой «четверкой» объемом 2,0 л. Агрегату аккомпанирует 8-диапазонный «автомат». В качестве альтернативы станет доступен 186-сильный 2,4-литровй дизель, работающий в паре с 9-ступенчатой АКП.

Прежде дизельные модификации вывели с рынка из-за низкого спроса и повышенных ставок утильсбора. Видимо, возвращение силовой установки на тяжелом топливе обусловлено локализацией производства внедорожника.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности обновленного Haval H9, познакомившись с ним поближе.