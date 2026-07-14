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Компания BMW отозвала почти 30 тысяч автомобилей

Оказалось, что некоторые «баварцы» могут загореться

Немецкий концерн BMW объявил отзывную кампанию, затронувшую 29 119 автомобилей. Как выяснилось, их проблемы с электрикой вполне способны привести к полноценному пожару.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Компания BMW отозвала почти 30 тысяч автомобилей

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Уточняется, что сервисные центры бренда предстоит посетить владельцам моделей 530e xDrive, 740Le xDrive и iPerformance.

Суть обнаружившейся проблемы заключается в том, что реле стартера мотора в вышеназванных машинах склонно ржаветь. Коррозия способна спровоцировать короткое замыкание, что может закончиться дальнейшим возгоранием.

В рамках отзыва дилеры бренда готовы бесплатно заменить упомянутый стартер. К счастью для россиян, на сей раз кампания баварского производителя распространяется только на рынок Соединенных Штатов. Однако учитывая, что в последние годы машины BMW поставляются к нам по «серым» каналам из других стран, некоторых наших соотечественников это тоже может касаться.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Jeep отзывает более 1,3 млн машин по всему миру.

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