Компания BMW отозвала почти 30 тысяч автомобилей

Немецкий концерн BMW объявил отзывную кампанию, затронувшую 29 119 автомобилей. Как выяснилось, их проблемы с электрикой вполне способны привести к полноценному пожару.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Уточняется, что сервисные центры бренда предстоит посетить владельцам моделей 530e xDrive, 740Le xDrive и iPerformance.

Суть обнаружившейся проблемы заключается в том, что реле стартера мотора в вышеназванных машинах склонно ржаветь. Коррозия способна спровоцировать короткое замыкание, что может закончиться дальнейшим возгоранием.

В рамках отзыва дилеры бренда готовы бесплатно заменить упомянутый стартер. К счастью для россиян, на сей раз кампания баварского производителя распространяется только на рынок Соединенных Штатов. Однако учитывая, что в последние годы машины BMW поставляются к нам по «серым» каналам из других стран, некоторых наших соотечественников это тоже может касаться.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Jeep отзывает более 1,3 млн машин по всему миру.