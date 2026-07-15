Nissan попрощается с кроссовером X-Trail и седаном Teana

Nissan снимает с производства 11 моделей на большинстве рынков в рамках стратегии Mobility Intelligence for Everyday Life. Первыми конвейер покинут Nissan X-Trail и Teana, а общее сокращение модельного ряда составит около 20%.

Об этом сообщает издание Carscoops со ссылкой на главного директора по продуктам и планированию североамериканского подразделения Понца Пандикутиру. По его словам, седан Altima (на ряде рынков — Teana) и подключаемый гибрид Rogue (он же X-Trail) скоро будут сняты с производства.

Пандикутира отметил, что бизнес-седаны Altima и Teana оставались локомотивами продаж марки 34 года, однако теперь их заменит более «взрослая» Sentra девятого поколения. Этот автомобиль гольф-класса длиной 4656 мм позиционируется как конкурент Toyota Corolla и призван удовлетворить сохраняющийся спрос на четырехдверные машины.

Статистика подтверждает падение интереса к уходящим моделям. В 2019 году в США продали более 200 000 Altima, но в прошлом году показатель упал до 92 809 единиц. За первые шесть месяцев 2026 года реализовано лишь 42 288 машин — на 31,9% меньше, что предвещает годовой тираж ниже 85 тысяч. При этом продажи Sentra за тот же период достигли 75 549 автомобилей, снизившись лишь на 11,7% к уровню 2025 года.

Гибридный Rogue, являющийся перелицованным Mitsubishi Outlander PHEV, запускался не на постоянной основе, а для оценки влияния электрифицированной версии на общий интерес к семейству. Получив обратную связь, модель решили убрать из линейки. На смену придет Rogue e-Power 2027 модельного года с 1,5-литровым турбомотором-генератором, электродвигателем свыше 200 л.с. и запасом хода около 640 км. Позже появится полноприводная версия. В декабре 2025 года Nissan также прекратил производство и поставки в США компактного седана Versa.