JAC снова включили в список 500 самых ценных брендов Китая

JAC Motors опять вошел в рейтинг 500 самых ценных брендов Китая. Автопроизводитель, официально представленный в России, сделал ставку на долгосрочную стратегию. Ее суть заключается в постоянном обновлении линейки выпускаемых автомобилей с акцентом на инновации.

Компания пришла на российский рынок в 2004 году

Об этом сообщила международная независимая исследовательская и консалтинговая компания World Brand Lab, специализирующаяся на оценке стоимости брендов. По словам экспертов, стоимость JAC увеличилась. На ситуацию во многом повлияла ориентация компании на премиальный сегмент.

В частности, запуск дочерней марки Maextro совместно с Huawei позволил конкурировать с европейскими грандами, занимающимися производством ультралюксовых машин. Седан S800 считается китайским «Майбахом», и на родине он весьма востребован. Суббренд зарегистрирован в России, но пока у нас можно купить такую четырехдверку только по «серым» схемам.

В прошлом году JAC экспортировала 221 900 автомобилей, прибыль от продаж на внешних рынках дошла до 47,15% от общего дохода. Сейчас в распоряжении компании находится 27 производственных площадок и более 5000 центров обслуживания клиентов по всему миру, включая нашу страну.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что самой популярной моделью JAC в России является флагманский рамный пикап T9.