Кроссовер LADA Azimut прошел краш-тесты в рамках сертификации

Новейший компактный кроссовер LADA Azimut без проблем прошел серию краш-тестов, проведенных в рамках государственной сертификации. И судя по результатам, SUV с ощутимым запасом соответствует национальным требованиям по пассивной безопасности.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», Azimut, построенный на платформе флагманской Vesta, пережил фронтальный удар о деформируемый барьер с перекрытием на скорости 56 км/ч. «Эйрбеги» водителя и переднего пассажира раскрылись полностью, что подтверждается записями с камер. Датчики обоих манекенов, оказавшихся в «зеленой» зоне, зафиксировали минимальные значения.

Еще автомобилю провели боковой удар на скорости 50 км/ч при помощи тележки с закрепленным на ней деформируемым барьером. За счет боковой шторки, которая, кстати, впервые досталась «Ладе», критерий нагрузки головы манекена, сидящего за рулем, также остался в безопасной зоне.

Напомним, в линейку двигателей LADA Azimut войдут бензиновые «четверки» объемом 1,6 и 1,8 л, выдающие 120 и 132 л.с. Позже к ним должен присоединиться 150-сильный турбомотор. Старт продаж кроссовера ожидается ближе к концу года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл подробности о более мощных моторах для LADA Azimut.