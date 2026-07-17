С конвейера сошла последняя LADA Niva Legend с 1,7-литровым мотором

С конвейера АВТОВАЗа сошла последняя LADA Niva Legend, оснащенная бензиновой «четверкой» объемом 1,7 л. Ее заменит 1,8-литровая версия, унаследованная от родственной «Нивы» с припиской Travel. Старт серийного выпуска рестайлинговых внедорожников запланирован на 20 июля.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает корпоративное издание волжского автогиганта «На заводе». Niva Legend лишилась старых «атмосферников», ведущих родословную от силовых агрегатов так называемой классики. Их, кстати, продолжат собирать, но только ради последующей продажи на запчасти.

Тем временем новое «сердце» внедорожника может похвастать ременным приводом ГРМ и облегченными поршнями. Мощность составляет 90 л.с., а крутящий момент — 153 Н·м. Причем 80% тяги теперь доступны при 1000 об/мин. Средний расход топлива на сотню километров пробега снизился до 9 л.

Кузов получил панели с двухсторонней оцинковкой. Еще «Ниве» достались свежие амортизаторы и пружины передней подвески, переехал стабилизатор поперечной устойчивости, в общей сложности набралось более ста новых деталей, о чем раньше подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».